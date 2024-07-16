الأسد: مستعد للقاء أردوغان

المصدر: (دمشق - وكالات)

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أعلن الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، أنه مستعد للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إذا كان في ذلك مصلحة البلاد، لكنه اعتبر أن المشكلة ليست في اللقاء بحدّ ذاته إنما في مضمونه.

وقال الأسد للصحفيين على هامش اقتراعه في الانتخابات التشريعية: «إذا كان اللقاء يؤدي لنتائج أو إذا كان العناق أو العتاب، يحقق مصلحة البلد، فسأقوم به».

وأضاف: «لكن المشكلة لا تكمن هنا وإنما في مضمون اللقاء»، متسائلاً عن معنى أي اجتماع لا يناقش «انسحاب» القوات التركية من شمال سوريا. وأوضح أنه «ليس هناك تفكير في مشاكل مع الجيران.

ولكن هذا لا يعني أن نذهب من دون قواعد». ورداً على سؤال حول «الضمانات من الدول الوسيطة»، قال الأسد: «لم تقدم لنا أي ضمانات، لذلك نحن نسير بشكل إيجابي ولكن استناداً إلى مبادئ واضحة، وليس فقط مبادئ، المبادئ هي القانون الدولي والسيادة».

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