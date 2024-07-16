الحوثيون يستهدفون سفينتين في البحر الأحمر

المصدر: عواصم - وكالات

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شنت ميليشيا الحوثي هجومين على سفن في البحر الأحمر أمس، في وقت تقترب حاملة طائرات أمريكية جديدة من المنطقة لتوفير الأمن لممر الملاحة البحرية العالمية.

وأفاد قبطان السفينة الأولى بتعرضها لهجوم من قبل ثلاث زوارق صغيرة، اثنان منها مأهولان والآخر غير مأهول، قبالة سواحل مدينة الحديدة باليمن، بحسب مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني.

وذكر المركز أن «الزورق الصغير غير المأهول اصطدم بالسفينة مرتين، بينما أطلق الزورقان الآخران النار عليها» مضيفاً «قامت السفينة بإجراءات الحماية الذاتية، وبعد ربع ساعة توقف الزورق الصغير عن الهجوم».

وأبلغ القبطان عن موجتين منفصلتين من الهجمات الصاروخية، بفاصل زمني 45 دقيقة تقريباً، حيث انفجرت الصواريخ على مقربة من السفينة.

وفي وقت لاحق أمس، تم الإبلاغ عن تعرض سفينة لهجوم من قبل طائرة مسيرة تابعة للحوثيين، «اصطدمت بجانب رصيف الميناء ما تسبب في بعض الأضرار ودخان خفيف» في حادث منفصل أيضاً قبالة سواحل الحديدة، حسبما ذكر مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينتين تعرضتا لهجمات في البحر الأحمر، وإن إحداهما أبلغت عن بعض الأضرار. وأضافت إن سفينة منهما تعرضت لهجوم بقارب مسير، ما تسبب في بعض الأضرار.

وذكرت الهيئة أن السفينة وطاقمها بخير، وأنها تواصل الإبحار إلى ميناء التوقف التالي.

وقالت الهيئة وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري في بيانين إن سفينة تجارية أبلغت عن انفجار ثلاثة صواريخ بالقرب منها.

وتقترب حاملة الطائرات الأمريكية «يو.إس.إس. ثيودور روزفلت» من الشرق الأوسط لتحل محل حاملة الطائرات «يو.إس.إس. دوايت دي. أيزنهاور» التي أمضت أشهراً في البحر الأحمر لمواجهة هجمات ميليشيا الحوثي.

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