إصابة 4 جنود بعملية دهس قرب تل أبيب

المصدر: الرملة - وكالات

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قالت السلطات الإسرائيلية إن أربعة أشخاص أصيبوا، أحدهم إصابته خطيرة، عندما اندفع مهاجم مشتبه به يستقل سيارة نحو محطة للحافلات في مدينة الرملة قرب تل أبيب، أمس.

وأطلقت قوات الأمن النار على المشتبه به، الذي قالت الشرطة إنها تعتقد أنه من سكان القدس الشرقية، و«حيدته» في الموقع، بحسب آفي بيتون قائد المنطقة المركزية في الشرطة. وقال بيتون إن المنفذ «الذي كان يتحرك من الشرق إلى الغرب، دهس عدداً من الإسرائيليين في محطة للحافلات - وواصل السير لبضع مئات من الأمتار قبل أن يستدير عائداً من منعطف وينفذ دهساً جديداً في محطة للحافلات».

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن: «منفذ عملية صرفند من القدس نفذ عملية دهس في محطة للحافلات وقام بالدوران للخلف ونفذ عملية دهس في محطة أخرى».

وأشارت إلى أنه «تم تحييد منفذ عملية الرملة على يد شرطي في وحدة الاحتياط بحرس الحدود».

وذكرت الشرطة أنها تفتش المنطقة القريبة من مدينة الرملة بحثاً عن شركاء محتملين.

وأفادت قناة «روسيا اليوم» بإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بعملية الدهس قرب الرملة وتحييد المنفذ. وقالت إن «نجمة داوود الحمراء (جهاز الإسعاف الإسرائيلي) قدمت العلاج لأربعة مصابين في المكان، اثنان منهم في حالة الخطر، والمنفذ تم تحييده». وأضافت أن «منفذ عملية الرملة هو محمد شهاب (27 عاماً) من بلدة كفر عقب شمال القدس».

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