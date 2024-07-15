برلماني إسرائيلي: لا يمكن إزالة تهديد «حزب الله» من الشمال إلا بالقوة

المصدر: تل أبيب، بيروت- وكالات

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صرح برلماني إسرائيلي، أمس، بأنه لا يمكن إزالة تهديد «حزب الله» من الشمال إلا بالقوة، وذلك بعدما أجرى الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، تدريباً عسكرياً لاحتمال القتال أمام «حزب الله» على الأراضي اللبنانية، في ظل تصاعد الأصوات الإسرائيلية الداعية إلى إنهاء أزمة النزوح من مستوطنات الشمال، بسبب صواريخ ومسيرات حزب الله.

ونقلت «القناة السابعة» الإسرائيلية، أمس، عن تسيفي سوخوت عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب «الصهيونية الدينية» المتطرف، أن منطقة الشرق الأوسط لا تفهم سوى القوة، وفقاً لوكالة «سبوتنيك». وأفادت القناة بأن سوخوت نقل مقر مكتبه المتنقل إلى الحدود الشمالية مع لبنان، موضحاً أن المنطقة تحتاج إلى قرار من حكومة بنيامين نتنياهو، وأنه من الواجب على إسرائيل ألا توقع أي اتفاق مع «حزب الله».

وأوضح البرلماني الإسرائيلي أنه «لا يمكن إزالة تهديد حزب الله من الشمال، إلا بنفس الطريقة التي يتم بها إزالة التهديد في الشرق الأوسط، ممثلة في القوة، ونحن لا نعقد اتفاقيات مع الإرهاب».

وكان «حزب الله» أطلق الليلة قبل الماضية عشرات الصواريخ على إسرائيل، في أعقاب غارة جوية إسرائيلية، أدت إلى مقتل مدنيين اثنين في جنوبي لبنان، وفق ما أفاد مصدر أمني لبناني.

قصف يومي

وقال الجيش الإسرائيلي، الذي يتبادل مع «حزب الله» القصف بشكل يومي عبر الحدود، وتزداد حدته تبعاً للمواقف، أو عند استهداف إسرائيل قياديين ميدانيين، إن غارته استهدفت عنصرين للحزب. وقال في بيان: إن جنوده حددوا الهدفين على أنهما عنصران من حزب الله «كانا يستعدّان لإطلاق مقذوفات باتجاه الأراضي الإسرائيلية في منطقة دير ميماس في جنوبي لبنان». وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن «الشخصين اللذين عثر عليهما مقتولين في سيارة»، قرب منطقة دير ميماس، قد «تم استهدافهما بصاروخ من مسيّرة معادية». وأشارت إلى أن أحدهما عضو «في بلدية كفركلا، وممثل حركة أمل».

وأعلن الحزب، الذي شن عشرات الهجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية حدودية، السبت، أنه «قصف مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا».

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن أربعة جنود أصيبوا، أحدهم بجروح خطيرة، بعد أن اعترضت الدفاعات الجوية معظم «عمليات الإطلاق الـ 15، التي تم تحديد عبورها من لبنان». وتابع الجيش أن الطائرات الإسرائيلية «قصفت بعد ذلك قائداً ميدانياً للحزب، كان يعمل في منطقة (كفر) تبنيت في جنوبي لبنان».

وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام، بأن «مسيّرة إسرائيلية شنت غارة بصاروخ موجه، مستهدفة سيارة على طريق البرج، بين بلدتي كفرتبنيت وأرنون، وأفيد عن وقوع إصابات».

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