مصدر مصري: ادعاءات إسرائيل حول تهريب السلاح لغزة يأتي في سياق فشلها في تحقيق أهداف الحرب

المصدر: وام

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أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن ادعاءات إسرائيل بشأن تهريب السلاح إلى غزة هي محاولة لتغطية فشلها في تحرير المحتجزين وتحقيق أي تقدم في أهداف الحرب.

وقال المصدر، في تصريح لـ "القاهرة الإخبارية"، إن الحكومة الإسرائيلية تتبع سياسة تجويع مواطني قطاع غزة والإبادة الجماعية كوسيلة للبقاء في السلطة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن مساء أمس في كلمة متلفزة أن حكومته لن توقف الحرب إلا بعد وقف تهريب السلاح من مصر إلى قطاع غزة، ومنع حاملي السلاح من العودة إلى الشمال، والإفراج عن أكبر عدد من المحتجزين في المرحلة الأولى، مع منح إسرائيل الحق في استئناف الحرب بعد هذه المرحلة.

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