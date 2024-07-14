السيسي يؤكد إدانة مصر لحادث الهجوم على ترامب

المصدر: د ب ا

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد إدانة مصر للحادث الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب.

وقال السيسي، في منشور أوردته الرئاسة المصرية على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم: "تابعت بقلق الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب".

وأضاف "وإذ أؤكد إدانة مصر للحادث، أعرب عن التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس ترامب، واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية، خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية".

وكان الرئيس الأمريكي السابق تعرض لإطلاق نار في أذنه خلال تجمع سياسي في بنسلفانيا أمس السبت، وأعلن مكتب التحقيقات الاتحادي أنه يتم التعامل مع الحادث على أنه " محاولة اغتيال".

وسحب عملاء الخدمة السرية ترامب إلى مكان آمن بعد سماع أصوات أعيرة نارية خلال التجمع. وأظهرت مقاطع فيديو من موقع الحادث ترامب وهو يرفع قبضته أثناء اصطحابه إلى خارج المنصة وأذنه ملطخة بالدماء.

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