قصف إسرائيلي يقتل 17 فلسطينياً أثناء الصلاة بمخيم الشاطئ غربي غزة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قتل ما لا يقل عن 17 شخصا، في غارة إسرائيلية على مصلى بمخيم الشاطئ للنازحين غربي مدينة غزة، السبت.

وأقيم المصلى الصغير بجانب المسجد الأبيض في مخيم الشاطئ، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال شهود عيان من موقع الحادث إن القتلى "قُصفوا أثناء أداء الصلاة".

ويأتي الهجوم على مخيم الشاطئ بعد هجوم إسرائيلي آخر على منطقة النواصي قرب خانيونس جنوبي قطاع غزة، وصف بـ"المجزرة".

وقال مسؤول أمني وإذاعة الجيش الإسرائيلي إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف في غزة، السبت، في هجوم قالت وزارة الصحة في القطاع إنه أسفر عن مقتل 71 فلسطينيا على الأقل.

وقال المسؤول الأمني ​​إنه من غير الواضح ما إذا كان الضيف قد قتل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز