السيسي: مصر ترفض استخدام معبر رفح لإحكام الحصار على غزة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض بلاده توظيف معبر رفح البري، الذي يربط قطاع غزة بالأراضي المصرية، كأداة لإحكام الحصار على الشعب الفلسطيني.

وقال الرئيس المصري في كلمة ألقاها بعد مباحثاته مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إن الموقف المصري من الحرب على غزة، يؤكد حتمية تحقيق وقف إطلاق نار فوري وشامل في أقرب وقت ممكن.

وأكد مجددا رفض مصر القاطع للتهجير بكافة صوره، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة وقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين.

وتناولت المباحثات تبادل الرؤى بشأن مختلف القضايا المطروحة دوليا وإقليميا، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية، حيث أكد الجانبان المصري والصربي ضرورة تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن.

كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في السودان وليبيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز