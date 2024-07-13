مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين في هجوم إسرائيلي على خان يونس

المصدر: وكالات

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قتل عشرات الفلسطينيين وأصيب أكثر من 100 آخرين، السبت، في عدة غارات إسرائيلية متتالية على منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي التابع لحركة (حماس) إن عشرات الفلسطينيين سقطوا بين قتيل وجريح في هجوم إسرائيلي اليوم السبت على خيام تؤوي نازحين في خان يونس بقطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينظر في التقرير. ولم يصدر بعد بيان عن وزارة الصحة في غزة بشأن العدد الرسمي للقتلى.

وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لحكومة غزة "ارتكب جيش الاحتلال 'الإسرائيلي' مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين في منطقة النُّص بخان يونس (جنوب قطاع غزة)، حيث خلفت هذه المجزرة المروعة أكثر من 100 شهيد وجريح، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني، في حصيلة أولية".

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