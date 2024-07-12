غزة.. جثث في الشوارع وسكان محاصرون في البيوت

المصدر: غزة- وكالات

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يقبع سكان مدينة غزة وهم محاصرون في منازلهم بينما تتناثر الجثث في الشوارع وسط هجوم إسرائيلي مكثف جديد.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن لديها تقارير عن سكان محاصرين وعالقين وآخرين قتلوا داخل منازلهم في حي تل الهوى وحي صبرة في مدينة غزة دون أن يتمكن مسعفون من الوصول إليهم. وأشارت الوزارة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

فيما أكدت أن القوات الإسرائيلية غادرت حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بعد أن اجتاحته مجدداً على مدى أسبوعين، مما أسفر عن مقتل العشرات وتدمير أحياء سكنية،مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في القطاع. وأضافت وزارة الصحة، إن عدد القتلى الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة بلغ 50 قتيلاً.

ويقول الدفاع المدني، إن تقديراته تشير إلى مقتل 30 على الأقل في تل الهوى والرمال في مدينة غزة وإن فرقه غير قادرة على انتشال الجثث من الشوارع هناك.

وبهذا ترتفع حصيلة الهجوم الإسرائيلي إلى أكثر من 38345 فلسطينياً قتيلاً و88295 جريحاً منذ السابع من أكتوبر الماضي. وبعد عملية استمرّت أسبوعين في حي الشجاعية غربي مدينة غزة، تكشفت مظاهر الدمار الكبير الذي خلفه الجيش الإسرائيلي، متسببة في هدم عشرات البنايات ومراكز الإيواء، فضلاً عن تجريف البنى التحتية وتخريب شبكات الصرف الصحي والآبار.

وكان الجيش الإسرائيلي قال إن قوات لواء المظليين أنهت مهمتها القتالية التي امتدت أسبوعين في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قوات اللواء دمرت 8 أنفاق، وتابع أنه يواصل عملياته ضد مقاتلين «متحصنين في مقر أونروا في وسط غزة». وأفاد شهود والدفاع المدني في قطاع غزة، بأنّ غرب مدينة غزة يشهد قتالاً وقصفاً. وأشار الدفاع المدني إلى «نزوح آلاف الفلسطينيين، بينما لا مكان آمناً، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غرب غزة».

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