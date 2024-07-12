مجموعة السبع تندد بتوسيع إسرائيل المستوطنات في الضفة

المصدر: عواصم- وكالات

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ندد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، أمس، بخطوة إسرائيل لتوسيع مستوطناتها في الضفة الغربية قائلين إن لها «نتائج سلبية على قضية السلام».

وقالت إسرائيل الشهر الماضي، إنها تعتزم إضفاء الصبغة القانونية على خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإنشاء ثلاث مستوطنات جديدة، ومصادرة مساحات كبيرة من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة عليها. ونددت مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بهذه الخطوة وحثت إسرائيل على العدول عن قرارها.

وجاء في بيان للمجموعة «نؤكد من جديد التزامنا بالسلام الدائم والمستدام... على أساس حل الدولتين». كما دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إسرائيل إلى الإفراج عن جميع عوائد الضرائب المحتجزة والمستحقة للسلطة الفلسطينية، قائلين إن «الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية» حيوي للأمن الإقليمي. في الأثناء، فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على ثلاثة أفراد إسرائيليين وخمسة كيانات مرتبطة بأعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان أن «أحد أهداف العقوبات اليوم هو «لهافا»، وهي منظمة يقودها بن تسيون غوبشتاين المصنف على قائمة الولايات المتحدة والذي شارك في أعمال التطرف العنيف». وقد شارك أعضاء لهافا في أعمال عنف متكررة ضد الفلسطينيين، وغالباً ما استهدفوا مناطق حساسة أو متقلبة. وشملت العقوبات أيضاً «أربع بؤر استيطانية يملكها أو يسيطر عليها أفراد حددتهم الولايات المتحدة والذين استخدموها كقاعدة لأعمال العنف لتهجير الفلسطينيين.

وقد تم استخدام مثل هذه البؤر الاستيطانية لتعطيل أراضي الرعي، والحد من الوصول إلى الآبار، وشن هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين المجاورين» على حد تعبير البيان. وأضاف البيان: «لقد عارضت الولايات المتحدة باستمرار الإجراءات التي تقوض الاستقرار في الضفة الغربية وآفاق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. ولا تزال الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء أعمال العنف المتطرفة وعدم الاستقرار في الضفة الغربية».

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