مقتل 466 شخصاً وإصابة 1904 آخرين جراء القصف الإسرائيلي على لبنان

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 466 حالة وفاة و1904 إصابات جراء القصف الإسرائيلي على لبنان حتى أول أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة، في تقرير تراكمي للطوارئ الصحية للحرب في جنوب لبنان أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الخميس إن 86% من الاصابات من الذكور، وإن 95% منهم من الجنسية اللبنانية، مشيرة إلى أن 56% من الاصابات أعمارهم بين 25 إلى 44 عاما.

ولفتت إلى أن نوعية الاصابات توزعت إلى 43 % ناتجة عن صدمة، و33% عن انفجار، و16% عن تعرض كيمائي، كاشفة عن نزوح 96 ألفا و829 شخصا حتى يوم 27 يونيو الماضي.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر لبنانية، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

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