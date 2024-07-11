وصول أول رحلة للخطوط السورية إلى السعودية بعد توقف 10 سنوات

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استؤنفت، أمس، الرحلات الجوية التجارية المنتظمة بين سوريا والسعودية للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، في إطار تحسّن العلاقات بين البلدين.

ووصلت إلى مطار الرياض، صباح أمس، طائرة للخطوط الجوية السورية تقل 170 راكباً، على ما أفاد السفير السوري في السعودية لوكالة الصحافة الفرنسية، معلناً استئناف الشركة الرسمية رحلاتها الجوية المنتظمة إلى السعودية للمرة الأولى منذ أكثر من 10 أعوام.

وأقامت شركة مطارات الرياض، بهذه المناسبة، احتفالاً في مطار الملك خالد، بحضور أيمن سوسان، سفير سوريا لدى السعودية، وعدد من المسؤولين السعوديين في مجال النقل الجوي.

وأكد سوسان أن هذا الحدث يمثل خبراً ساراً للسوريين والسعوديين على حد سواء، لأنه يسهل التواصل بين البلدين، ويجنب المواطنين معاناة السفر غير المباشر.

وأشار إلى أن عودة الطيران المنتظم بين سوريا والسعودية خطوة إضافية في مسيرة التطور المطرد الذي تشهده العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن البلدين اتفقا على تسيير رحلة واحدة أسبوعياً ذهاباً وإياباً بين الرياض ودمشق.

يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من وصول أول رحلة تقل حجاجاً من دمشق إلى جدة.

وأكد مدير المكتب الإعلامي في وزارة النقل السورية سليمان خليل، إمكانية زيادة المطارات (جدة/الدمام)، وفق الطلب والحاجة والسوق.

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