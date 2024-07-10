مصر تعلن موعد وقف تخفيف أحمال الكهرباء

المصدر: البيان

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أكد المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء المصري أن وزارة الكهرباء ملتزمة بوضع الخطة اللازمة لوقف تخفيف الأحمال خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري حتى انتهاء فصل الصيف، فضلًا عن وقف تخفيف الأحمال تماماً بحلول نهاية عام 2024.

والتقى صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمتابعة بعض ملفات عمل الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن الدولة استثمرت في البنية التحتية لقطاع الكهرباء، على مدار السنوات العشر الماضية، إلا أن التحدي الحالي يتمثل في تعظيم القدرة على تشغيل شبكة الكهرباء بصورة رشيدة تُسهم في توفير استهلاك الوقود، مع تعزيز القدرة على توليد الكهرباء، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الالتزام بوضع الخطة الخاصة بوقف تخفيف الأحمال بنهاية عام 2024، مؤكدًا في السياق ذاته أهمية رفع كفاءة مرفق الكهرباء والعمل على مجابهة سرقات الكهرباء؛ منعًا لاستنزاف موارد الدولة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء أيضًا إلى حِرص الدولة على سرعة تنفيذ المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدخالها الخدمة عبر الربط مع الشبكة القومية للكهرباء.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة العمل على مواجهة سرقات الكهرباء، كما وجّه أيضًا بسرعة العمل على وضع الخطط اللازمة للربط الكهربائي مع دول الجوار بما يعظم من قدرات الشبكة القومية للكهرباء.

فيما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حِرص الوزارة على تشغيل محطات الكهرباء بصورة تُعظِّم من حجم إنتاج الطاقة المولَّدة، مع مُراعاة ترشيد كميات الوقود المستخدَم.

وأضاف المهندس محمود عصمت أن وزارة الكهرباء ملتزمة بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقضاء على أزمة الكهرباء، وكذا توجيه رئيس الوزراء بوضع الخطة اللازمة لوقف تخفيف الأحمال خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري حتى انتهاء فصل الصيف، فضلًا عن وقف تخفيف الأحمال تماماً بحلول نهاية عام 2024.

وأوضح أنه من الضروري العمل على التوازي من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء من قِبل المواطنين، مع الالتزام بالقرار الصادر من وزارة التنمية المحلية بشأن مواعيد غلق المحال التجارية.

وأضاف وزير الكهرباء أن الوزارة ستعمل كذلك خلال الفترة المُقبلة على تفعيل أية مبادرات للربط الكهربائي مع دول الجوار، بما يُسهم في زيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء.

من جهته أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء،، خلال مداخلة عبر فضائية "المحور"،: "نقوم حاليا بعملية بناء المخزون الاستراتيجي من الوقود سواء من الغاز أو المازوت".

وأضاف: "في خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري سيتم الانتهاء من تخفيف أحمال الكهرباء ".

واكد أنه بداية من الأسبوع الثالث من شهر يوليو حتى انتهاء الصيف لن يكون هناك أي انقطاع للكهرباء أو تخفيف للأحمال، وسنراعي الإلتزام بتوجيهات رئيس الوزراء بوقف تخفيف الأحمال تماما مع نهاية العام الجاري".

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