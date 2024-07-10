ارتفاع عدد ضحايا الحرب في غزة إلى 38295 فلسطينياً

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية قتلت 52 شخصاً، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت أن قوات الجيش الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة.

وأضافت أنه بمقتل هؤلاء، يرتفع عدد القتلى، منذ الهجوم الإسرائيلي على غزة بعد السابع من أكتوبر الماضي، إلى 38295 فلسطينيا.

وأشارت الوزارة أيضا أن عدد المصابين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 208 مصابين، الأمر الذي يرفع عدد من أصيبوا منذ بدأت القوات الإسرائيلية هجومها على القطاع إلى 88241.

وقالت الوزارة إن هناك الآلاف من الضحايا مازالوا تحت الركام والأنقاض وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم حتى الآن.

يأتي هذا فيما يكثف الجيش الإسرائيلي هجومه على القطاع، عموما، ومدينة غزة على وجه الخصوص، وذلك بعد أن أمر الجيش جميع سكان غزة بإخلائها معتبرا أن المدينة ما زالت "منطقة قتال خطيرة".

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