عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على النصيرات وغزة

المصدر: د ب ا

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قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين معظمهم من الأطفال، فجر اليوم الأربعاء، في غارات شنتها الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية على مخيم النصيرات ومدينة غزة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

كما استهدفت طائرات إسرائيلية محلات تجارية في محيط البلدية بالمخيم ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وتدميرها.

وبحسب وفا، كانت إسرائيل قد استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لمقتل 29 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 53 آخرين.

وارتفعت حصيلة قتلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 38 ألفا و243 قتيلا، إلى جانب 88 ألفا و33 مصابا، بحسب وفا، مشيرة إلى أن الحصيلة غير نهائية، معتبرة أنه لا يزال آلاف القتلى تحت الأنقاض.

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