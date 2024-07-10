قتيلان من «حزب الله» بضربة إسرائيلية في سوريا

المصدر: بيروت، دمشق - وكالات

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قتل شخصان في غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في سوريا، وفقاً لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره في بريطانيا، قائلاً إن العنصرين من أعضاء «حزب الله»، بينما أصيب سائق سوري بجروح خطيرة.

وأضاف المرصد أنه تم استهداف السيارة، التي تنتمي إلى «حزب الله» اللبناني، على طريق دمشق- بيروت، واحترقت بالكامل. وقالت مصادر أمنية لبنانية إن مسيرة إسرائيلية استهدفت السيارة بالقرب من الحدود السورية مع لبنان.

وأسفرت الغارة عن مقتل حارس شخصي سابق للأمين العام للحزب، حسبما أعلن قيادي في الحزب. وفي وقت لاحق، قال الحزب إن الحارس السابق يدعى ياسر نمر قرنبش.

قصف مدفعي

في الأثناء، قصفت المدفعية الإسرائيلية، عدداً من المناطق والبلدات في جنوب لبنان. ووفق ما أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية، تعرضت فجر أمس، منطقة «المحمودية» وأطراف بلدة «العيشية» و«سهل الميدنة» في بلدة «كفررمان» بالجنوب، لقصف مدفعي إسرائيلي وسقوط أكثر من 15 قذيفة على تلك المناطق.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد النيران التي اندلعت في بلدة «مارون الراس» نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت البلدة، كما عملت فرقة الإطفاء على إخماد النيران الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية في بلدات «حانين» و«عيتا الشعب» و«شقرا» و«رميش» في جنوب لبنان.

لقطات مصورة

ونشر «حزب الله» مقطعاً مصوراً مدته نحو عشر دقائق يظهر 17 موقعاً عسكرياً إسرائيلياً في الجولان السوري المحتل، وقال: إن التصوير تم بطائرة مراقبة تابعة للحزب. والفيديو هو الحلقة الثانية من سلسلة يرى مراقبون أنها إشارة إلى احتمالات توسع الحرب. وفي يونيو، نشر الحزب فيديو يعرض مواقع بينها مطار حيفا وموانئها البحرية.

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