حرب غزة.. استئناف مباحثات الهدنة اليوم

المصدر: القاهرة، غزة - وكالات

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استعادت واشنطن والقاهرة والدوحة الدينامية الدبلوماسية، في مسعى جديد للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، حيث يستمر نزيف الضحايا وفرار الغزيين من منازلهم.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية التلفزيونية، إن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستُستأنف في الدوحة، اليوم الأربعاء، على أن تعود إلى القاهرة، غداً الخميس، بعد محادثات أمس، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز.

ونقلت القناة عن مصدر رفيع المستوى، قوله إن وفداً مصرياً سيتوجه إلى الدوحة اليوم «في مهمة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل، للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت». وقال المصدر «هناك اتفاق حول كثير من النقاط»، مضيفاً أن المفاوضات ستعود إلى القاهرة غداً.

وأكّد مسؤول فلسطيني مطّلع على المفاوضات، لوكالة فرانس برس، أنّ جولة مباحثات الدوحة ستحضرها حماس، على الرغم من عدد من «نقاط الخلاف» التي لا تزال عالقة.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان، بعد اجتماع السيسي مع بيرنز: «أكد الرئيس في هذا الصدد، الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في القطاع». وأضافت أن السيسي شدد أيضاً على ضرورة اتخاذ «خطوات جادة ومؤثرة»، للحيلولة دون امتداد صراع غزة إلى المنطقة الأوسع.

القتال متواصل

وعلى الأرض، تواصلت المعارك في القطاع، واقتحمت الدبابات الإسرائيلية العديد من الأحياء في مدينة غزة، خلف وابل من القصف من الطائرات الحربية والمسيّرات، وفق شهود عيان والدفاع المدني، ما دفع الآلاف إلى الفرار مجدداً.

وقتلت القوات الإسرائيلية، أمس، عشرات الفلسطينيين، في اليوم الثاني من هجوم أشد كثافة، حيث واصلت الدبابات الإسرائيلية توغلها في بعض أحياء مدينة غزة، ومنها الشجاعية والصبرة وتل الهوا، وأفاد سكان، أمس، بوقوع بعض من أعنف المعارك منذ اندلاع الحرب.

ووقعت «انفجارات ومعارك عديدة بالأسلحة النارية»، وغارات لطائرات مروحية خلال الليل، على جنوب غربي مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن 50 فلسطينياً على الأقل لقوا حتفهم جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقالت في بيان إنه «بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية، وصل عدد القتلى إلى 39243 فلسطينياً، فيما أصيب 88033 حتى هذه اللحظة».

وفي وقت سابق من أمس، قتل 9 أشخاص في قصف إسرائيلي على تجمع فلسطينيين في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط القطاع، بحسب مصادر فلسطينية. وقالت المصادر: إن الطائرات استهدفت بصاروخ واحد تجمعاً لفلسطينيين قرب دوار «أبو رصاص»، في مخيم البريج وسط القطاع، مشيراً إلى أن غالبية الضحايا هم من الأطفال والنساء.

أوامر مروعة

وعقب أوامر إخلاء إسرائيلية، اضطر الآلاف إلى مغادرة منازلهم في مدينة غزة شمالي القطاع، والتوجه غرباً نحو ساحل البحر المتوسط ​​وجنوباً. وبحسب السكان، لا تزال حركة النزوح مستمرة إلى خارج المدينة، فيما يقول آخرون إن ملجأهم الذي وصلوا إليه، أصبح هدفاً عسكرياً أيضاً.

واحتجت الأمم المتحدة على الأوامر الإسرائيلية الأخيرة للإخلاء الجماعي لسكان القطاع. وقالت إن عشرات آلاف الأشخاص اضطروا إلى الفرار.

واعتبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن أوامر الإخلاء الجديدة «مروعة»، وصدرت بحق المدنيين «الذين تم تهجير الكثير منهم قسراً عدة مرات، ونزوحهم إلى مناطق تشهد عمليات عسكرية للجيش الإسرائيلي، وتسجل فيها حالات قتل وإصابة لمدنيين».

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