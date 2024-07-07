مقتل مسؤول في «حماس» جراء قصف إسرائيلي في قطاع غزة

المصدر: د ب ا

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قتل وكيل وزارة العمل المعين من قبل حركة حماس في قطاع غزة، إيهاب الغصين، مساء اليوم الأحد، إثر قصف إسرائيلي غربي مدينة غزة.

وأفادت وكالة "صفا" الفلسطينية للأنباء بـ "استشهاد وكيل وزارة العمل في غزة إيهاب الغصين بقصف إسرائيلي غربي مدينة غزة".

وأضافت أن إيهاب الغصين التحق بزوجته وابنته "اللتان استهدفهما جيش الاحتلال الإسرائيلي في قصفٍ سابقٍ بمنزل كانتا نازحتين فيه، بعد أن قصفت طائرات الاحتلال ودمرت منزلهم غرب مدينة غزة بشكل كامل".

وبحسب "صفا"، ارتفعت حصيلة قتلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 38 ألفا و153 شخصا، فضلا عن إصابة 87 ألفا و828 آخرين.

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