قوى سياسية ومدنية سودانية تصدر بياناً عقب اجتماع استضافته القاهرة

المصدر: وام

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أعلنت القوى السياسية والمدنية السودانية في بيان صدر السبت في ختام مؤتمر استضافته القاهرة تحت شعار (معاً من أجل وقف الحرب) ضرورة الوقف الفوري للحرب بما يشمل آليات وسبل ومراقبة الوقف الدائم لإطلاق النار ووقف العدائيات.

وأكد البيان ضرورة الالتزام بإعلان جدة والنظر في آليات تنفيذه وتطويره لمواكبة مستجدات الحرب.. وأجمعوا على المحافظة على السودان وطناً موحداً، على أسس المواطنة والحقوق المتساوية والدولة المدنية الديمقراطية الفدرالية واعتبروا اجتماع القاهرة فرصة قيمة، إذ جمع لأول مرة منذ الحرب الفرقاء المدنيين في الساحة السياسية، وعددا من الشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني، توافقوا جميعا وأكدوا على تجنيب المرحلة التأسيسية لما بعد الحرب كل الأسباب التي أدت إلى إفشال الفترات الانتقالية السابقة، وصولاً إلى تأسيس الدولة السودانية. واتفقوا على تشكيل لجنة لتطوير النقاشات ومتابعة هذا المجهود من أجل الوصول إلى سلام دائم.

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