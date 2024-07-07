7 إصابات برصاص إسرائيلي قرب نابلس

المصدر: رام الله - د. ب. أ

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أصيب سبعة فلسطينيين، بينهم طفل، أمس، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية قرب مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أمس، عن الناطق باسم الهلال الأحمر أحمد جبريل قوله إن طواقم الإسعاف تعاملت مع ثلاث إصابات بالرصاص الحي بينها طفل، إضافة إلى أربع إصابات بالشظايا بينها طفل في اليد والظهر والقدم.

ووفق الوكالة، «اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس باتجاه شارع القدس، وانتشرت في المنطقة وسط إطلاق للرصاص، ما أدى إلى اندلاع مواجهات».

وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة في مخيم بلاطة، بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية، وذكر مصدر عسكري أن القوات الإسرائيلية ردت بإطلاق النار على مسلحين فلسطينيين أثناء العملية.

واعتقلت القوات الإسرائيلية الليلة الماضية وفجر أمس 15 فلسطينياً من الضفة، بينهم أسرى سابقون. وقال نادي الأسير، في بيان، إن «عمليات الاعتقال توزعت على محافظات قلقيلية، والخليل، ورام الله، وأريحا، والقدس، حيث رافقتها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين».

ووفق البيان، «ترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 9535، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن».

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