عبد العاطي: مصر ستبذل كل ما في وسعها لوقف نزيف الدم السوداني

المصدر: القاهرة - وكالات

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أكدت مصر أنها ستستمر في بذل كل ما في وسعها بالتعاون مع كافة الأطراف لوقف نزيف الدم السوداني الغالي، والحفاظ على مكتسبات شعب السودان، والمساعدة في تحقيق تطلعات شعبه، والعمل على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر الأراضي المصرية.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، أمس، مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية والذي يعقد في القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي تلك القوى، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول الفاعلة وذات الاهتمام بملف السودان، وفق الناطق باسم الخارجية أحمد أبوزيد.

وصرح الناطق، في بيان نشر على صفحة وزارة الخارجية بموقع «فيسبوك»، بأن الوزير عبد العاطي أكد في كلمته الافتتاحية على خطورة الأزمة الراهنة التي يواجهها السودان الشقيق منذ ما يزيد على عام كامل، وتداعياتها الكارثية التي تتطلب الوقف الفوري والمستدام للعمليات العسكرية حفاظاً على مقدرات الشعب السوداني الشقيق ومؤسسات الدولة.

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