قوات إسرائيلية تنفذ غارة في مخيم بلاطة بالضفة الغربية

المصدر: د ب ا

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أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة في مخيم بلاطة، بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية. وذكر مصدر عسكري أن القوات الإسرائيلية ردت بإطلاق النار على مسلحين فلسطينيين أثناء العملية. وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن عدة إصابات، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت.

ولم تقع أي إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي حتى الآن.

وتشهد مختلف مناطق الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعدا في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع حرب إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر، ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل.

ومنذ ذلك التاريخ، قتل أكثر من 500 فلسطيني، على الأقل، بنيران القوات والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

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