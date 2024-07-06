7 قتلى في اقتحام إسرائيلي لجنين

المصدر: جنين- وكالات

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قتل 7 فلسطينيين، أمس، في استهداف للجيش الإسرائيلي بمدينة جنين، وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وكانت قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى منطقة حرش السعادة عند الأطراف الغربية لمخيم جنين وحاصرت منزلاً واستهدفته بأكثر من 10 قذائف من طراز «إنيرغا» المحمولة على الكتف، ما أدى إلى اشتعال النيران داخله.

وأشارت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية، إلى مقتل 7 فلسطينيين في جنين، مشيرة إلى أن أعمارهم تتراوح بين 19 و54 عاماً.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة وحاصرت منزل أحمد مروان جمعة الغول في غرب المدينة قبل أن تقتحم آليات عسكرية المدينة من شارعي حيفا والناصرة.

وتفيد بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 12 فلسطينياً قتلوا في الساعات الـ48 الأخيرة بالضفة الغربية.

ويضاف إلى هذه الحصيلة طفل وامرأة قتلا الاثنين الماضي خلال توغل الجيش الإسرائيلي في منطقة طولكرم شمالي الضفة.

وفي السياق ذاته، اعتدت قوات الجيش بالضرب المبرح على شابين عند مدخل شارع الشهداء في الخليل جنوبي الضفة الغربية. وأوقف جنديان إسرائيليان الشابين وانهالا عليهما ضرباً، مما أدى إلى إصابتهما برضوض وكدمات.

وتشدد القوات الإسرائيلية إجراءاتها عند الحاجز المؤدي إلى شارع الشهداء وسط الخليل وتنكل بالمواطنين وتحتجزهم لساعات وتمنعهم من الوصول إلى منازلهم.

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