الجيش الإسرائيلي يستولي على ربع قطاع غزة

المصدر: غزة، رام الله - البيان، وكالات

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قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يستولي على ربع مساحة قطاع غزة منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر الماضي، ويمهد الطريق للاستيطان فيه.

وفي تقرير استند إلى تحليل صور الأقمار الصناعية وغيرها من مصادر المعلومات المرئية، قالت الصحيفة، إن مساحة الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي الآن تصل إلى 26 % من قطاع غزة». وأضافت أن نشاط الجيش الإسرائيلي في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها متنوع، مشيرة إلى أنه يوسع القواعد العسكرية ويبني البنية التحتية وحتى يشق الطرق.

ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في الجيش لم تسمه، إشارته إلى أن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في قطاع غزة محاولة للاحتلال المستمر. لكن الصحيفة قالت إن النشاط العسكري يوفر مكاسب غير متوقعة لمؤيدي تجديد المستوطنات في غزة، هكذا يتم تهيئة الظروف لخلق واقع جديد: سيطرة إسرائيلية طويلة الأمد على قطاع غزة.

ولفتت الصحيفة بهذا السياق إلى أنه بعد تسعة أشهر تقريباً من الحرب، أصبح ترحيل مئات الآلاف من سكان غزة إلى جنوب قطاع غزة دائماً.

وأضافت: «في الأماكن الاستراتيجية التي فر منها سكان غزة، أنشأ الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة على طول الحدود الإسرائيلية، فسوى بالأرض تقريباً جميع المباني الموجودة بداخلها، ومنع الفلسطينيين من دخولها، كما استولى على محور فيلادلفيا وتم تسوية العديد من المباني هناك بالأرض».

وتابعت: «استولى الجيش الإسرائيلي على ممر نتساريم وسط قطاع غزة ومنع الفلسطينيين من الإقامة هناك»، مشيرة إلى أن تلك المنطقة كانت تعج بالحياة قبل سيطرة الجيش عليها. وأضافت الصحيفة: «أقام الجيش الإسرائيلي 4 قواعد على الممر (نتساريم)،

إلى ذلك، توغلت عشرات الدبابات والأليات المدرعة في المنطقة الشرقية لمخيم وبلدة جباليا بشكل محدود، وشرعت جرافات عسكرية بتوسيع المنطقة الحدودية وسط قصف مدفعي مكثف. ويتزامن هذا القصف مع عدة غارات جوية خصوصا على منطقة الشجاعية شرق غزة وتل الهوى غرباً والتي اوقعت عشرات الضحايا والجرحى، ومجددا نسفت القوات الإسرائيلية بالمتفجرات نحو 20 منزلاً ومبنى في الشجاعية.

وقتل 15 فلسطنيا وأصيب آخرون، في سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق من قطاع غزة، وسط استمرار المعارك في محاور توغل الجيش الإسرائيلي.

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