إسرائيل تهدم 11 منزلاً في الضفة

المصدر: رام الله- وكالات

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​​​​​​​هدم الجيش الإسرائيلي، أمس، 11 منزلاً فلسطينياً جنوب الخليل وشرق بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، فيما أُصيب فلسطينيون جراء اعتداءات ارتكبها مستوطنون.

وقال شهود عيان في قرية بيرين شرق مدينة يطا (جنوب الخليل)، إن قوة عسكرية ترافقها آليات هدم وعناصر من الإدارة المدنية التابعة للجيش اقتحمت القرية وهدمت 9 منازل، بذريعة البناء بالمنطقة ج دون ترخيص.

وأوضح الشهود أن المنازل المهدمة مبنية من الصفيح وتؤوي 34 فرداً، والآن باتوا جميعاً في العراء، ونعد خطة طوارئ لإيوائهم. وفي شرقي مسافر يطا، أُصيب فلسطينيون وأُتلفت ممتلكات في اعتداء لمستوطنين إسرائيليين على تجمع خلة الضبع السكاني أمس وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية. وبينت الوكالة أن ما يزيد على 200 من المستوطنين المسلحين هاجموا، منازل عدد من الفلسطينيين وممتلكاتهم في خلة الضبع.

وأضافت أنهم اعتدوا على الأهالي بالحجارة والهراوات، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان والنساء والأطفال بجروح.

الهجوم استمر أكثر من 7 ساعات، وبدأ بإطلاق الرصاص الحي صوب منازل المواطنين، وإحراق مساحات شاسعة من حقول وأشجار المواطنين المثمرة في المنطقة، وفق الوكالة.

وفي بيت لحم، ذكرت «وفا»، أن الجيش الإسرائيلي هدم منزلي شقيقين في قرية بيت تعمر شرق المدينة.

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