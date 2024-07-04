الجرافات الإسرائيلية تهدم 9 مساكن في الضفة الغربية

المصدر: د ب ا

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أفاد مسؤول فلسطيني بهدم جرافات إسرائيلية، اليوم الخميس، تسعة مساكن في قرية بيرين، شرق الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان قوله إن "جرافات الاحتلال هدمت تسعة مساكن من الطوب والصفيح تعود لمواطنين".

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، "هدمت سلطات الاحتلال في النصف الأول من عام 2024، نحو 318 منزلا ومنشأة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، وتضرر جراء عمليات الهدم 632 مواطنا منهم 292 طفلاً و199 امرأة".

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