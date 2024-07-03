أمريكا تدمر موقع رادار للحوثيين باليمن

المصدر: عدن - البيان

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، تدمير موقع رادار للحوثيين باليمن، قالت إنه «يمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية».

وأوضحت «سنتكوم» في بيان عبر منصة «إكس»: «خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير موقع رادار تابع للحوثيين في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن».

وتابعت: «تقرر أن موقع الرادار يمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة». وختمت القيادة المركزية الأمريكية بيانها بالقول:

«يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً». إلى ذلك، أدان سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن «استافن فاجن» أمس استيلاء جماعة الحوثي المصنفة إرهابياً على طائرات الخطوط الجوية اليمنية.

وقال إن استيلاء الحوثيين على الطائرات أعاق قدرة الشركة على خدمة الشعب اليمني. جاء ذلك خلال اجتماع أمس برئيس الوزراء أحمد عوض مبارك وفق بيان مقتضب لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن نشرته على منصة «إكس».

وأعرب سفير الولايات المتحدة لدى اليمن عن دعم بلاده للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية نحو الإصلاح ومكافحة الفساد.

ويوم الأربعاء الماضي، قالت شركة الخطوط الجوية اليمنية، إن ميليشيا الحوثي احتجزت 4 من طائراتها في مطار صنعاء، ما أدى إلى عرقلة نقل بقية الحجاج.

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