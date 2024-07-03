قمة ثلاثية ليبية في المغرب لحل الملفات العالقة

المصدر: طرابلس، تونس - البيان

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دعا مجلس الدولة الليبي أعضاءه إلى الاجتماع اليوم الأربعاء لبحث الاستعدادات الحثيثة للقمة الثلاثية المنتظر عقدها في المملكة المغربية.

وينتظر أن تستضيف الرباط خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعاً يشارك فيه كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاجتماع سيتناول جملة من القضايا المهمة وعلى رأسها توحيد ميزانية الدولة للعام 2024 في انتظار التوصل إلى توافق حول تشكيل الحكومة الواحدة القادمة على إدارة شؤون البلاد بدلاً من حالة الانقسام السائدة حالياً.

وقال النائب البرلماني عبد المنعم العرفي إن «اجتماع المغرب بين عقيلة وتكالة والمنفي هدفه العمل من أجل تشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات»، مشيراً إلى إن «الاجتماع سيبحث وضع الآليات الصحيحة لتوحيد المؤسسات العسكرية، وتوحيد المؤسسات، وضمان الاعتراف بنتائج الانتخابات».

وكانت العاصمة المصرية القاهرة احتضنت يوم 10 مارس الماضي اجتماعاً بين المنفي وتكالة خلص إلى التأكيد على وجوب تشكيل حكومة موحدة تقود لإجراء الانتخابات ويرى المراقبون، أن أية نتائج قد تصدر عن القمة الثلاثية ستكون في حاجة إلى اتفاق بين مختلف الفاعلين الأساسيين لتنفيذها على أرض الواقع.

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