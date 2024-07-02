إسرائيل تجتاح مخيماً في الضفة وتقتل سيدة وطفلاً

المصدر: رام الله - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل سيدة وطفل وإصابة أربعة آخرين، أمس، برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مدينة طولكرم، ومخيميها بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية في مستشفى ثابت ثابت الحكومي قولها إن فلسطينية (46 عاماً) من مخيم طولكرم وطفلاً (15 عاماً) من المدينة قتلا برصاص قوات إسرائيلية.

وأشارت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية انسحبت من مخيم نور شمس بعد تفجير منزل، وإلحاق دمار واسع بالبنية التحتية والممتلكات، وتعمد تدمير خط المياه الرئيسي المغذي للمخيم.

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم فجراً وفرضت طوقاً عسكرياً مشدداً عليه، ومنعت الفلسطينيين من الخروج منه أو الدخول إليه، ونشرت قناصتها على أسطح وداخل البنايات المرتفعة المحاذية والمحيطة بالمخيم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز