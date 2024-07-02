موريتانيا.. الغزواني يفوز بولاية رئاسية جديدة

المصدر: نواكشوط - وكالات

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فاز الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس الاثنين، بفترة رئاسية جديدة تستمر 5 سنوات، بعد حصوله على نسبة 56.12 في المائة من أصوات الناخبين في البلاد، حسب ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني.

وأعلنت اللجنة فجر أمس، بعد اكتمال فرز النتائج بنسبة 100 في المائة، تصدر الغزواني نتائج الانتخابات الرئاسية بنسبة 56.12 في المائة، حيث حصل على 554.956 صوتاً، وحل ثانياً النائب البرلماني، بيرام الداه اعبيدي بـ 22.10 في المائة (218.546 صوتاً)، فيما حل في المرتبة الثالثة مرشح حزب «تواصل»، حمادي سيدي المختار، بعد حصوله على 126.187 صوتاً (12.76 في المائة).

وأفادت اللجنة أن عدد المصوتين في الانتخابات بلغ 1.074.208، من أصل1.939.342 مسجلاً، وذلك بعد اكتمال رفع نتائج جميع مكاتب التصويت داخل البلاد وخارجها، والبالغ عددها 4503 مكاتب.

وأشارت إلى أن عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات بلغ 988.413 صوتاً، وعدد البطاقات الملغاة 53.787، والمحايدة 31.608. وقال الغزواني في تصريح: إن الشعب الموريتاني أظهر «نضجه وتسامحه ونجاحه في ترسيخ النموذج الديمقراطي الموريتاني»، وشكر جميع المرشحين وأطقمهم ومناصريهم على «مجهودهم وسلوكهم طيلة الحملة الانتخابية».

وكانت قوات الأمن فرقت متظاهرين من أنصار ولد اعبيدي، ومنعت موكبه من مواصلة السير نحو مقر لجنة الانتخابات بالعاصمة نواكشوط، ووقعت مناوشات بين الشرطة والمتظاهرين، تخللها إحراق إطارات مطاطية.

وقد حذر وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين من أن الأجهزة الأمنية بمختلف فروعها لن تسمح تحت أي ظرف كان، ومهما كانت تكلفة ذلك، بأي إخلال بالأمن والسكينة، كما أكد أن جميع الأجهزة الأمنية لديها التعليمات والوسائل والجاهزية للتصدي الحازم لأي محاولة للإخلال بالأمن والسكينة العامة في عموم البلاد.

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