إسرائيل ترد بالمدفعية بعد إطلاق 20 صاروخاً من قطاع غزة

المصدر: د ب ا

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أنه تم إطلاق نحو 20 صاروخا على منطقة إسرائيلية من قطاع غزة، مما دفع القوات للرد بالمدفعية.

وقال إنه تم اعتراض بعض الصواريخ، في حين سقطت صواريخ أخرى في منطقة مفتوحة. وتم إطلاق صفارات الإنذار في مواقع بالقرب من الحدود، من أجل أن يتوجه السكان إلى أماكن الإيواء.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه أطلق نيران المدفعية على مواقع إطلاق الصواريخ.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الهجمات كانت الأقوى لبعض الوقت.

ويشار إلى أنه تم إطلاق الآلاف من الصواريخ خلال الشهور الأولى من بدء الحرب في غزة على أهداف إسرائيلية، وصل مداها إلى تل أبيب والقدس. وتراجعت الهجمات منذ ذلك الحين.

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