دعوة فلسطينية لاجتماع عربي طارئ حول تزايد الاستيطان

المصدر: رام الله ـ وكالات

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دعت فلسطين إلى عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين، الأسبوع الجاري، لمناقشة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتوسع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك قوله إن دولة فلسطين «تقدمت بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على أن يُعقد الأسبوع الجاري، لبحث مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والهجوم الإسرائيلي، والتوسع الاستيطاني الاستعماري في الضفة».

كما يأتي الطلب الفلسطيني وفق العكلوك، «في ظل إقرار حكومة إسرائيل مؤخراً سلسلة إجراءات لمنع تجسيد استقلال الدولة الفلسطينية على الأرض، والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية ، إضافة إلى التوسع الاستيطاني».

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن مجلس الوزراء المصغر الخاص بالشؤون السياسية والأمنية صادق الخميس على اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، وتقنين خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية ونشر عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية.

وبموازاة حربه على غزة، صعد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس مقتل فلسطيني في «قصف» استهدف منزلاً في مخيم نور شمس للاجئين في مدينة طولكرم في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت: إن «طائرة مسيّرة قصفت منزلاً في حارة المنشية بمخيم نور شمس، شرق مدينة طولكرم». وأوضحت أن القصف تم بـ3 صواريخ.

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