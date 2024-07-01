لقاء سوري تركي قريب لإعادة العلاقات

المصدر: عواصم ـ وكالات

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كشفت مصادر سورية عن خطوات قريبة لعودة سوريا وتركيا إلى الحوار، بعد يوم من تأكيد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انفتاحه على فرص إعادة العلاقات مع سوريا.

وأفادت المصادر بأن اجتماعاً سورياً تركياً يجري التحضير له في بغداد. وأضافت أن التفاوض سيكون طويلاً، لكن سيؤدي لتفاهمات سياسية.

وأشارت إلى أن الجانب التركي يفضل الحوار بعيداً عن الإعلام للبحث في كل التفاصيل التي من المفترض أن تعيد العلاقات بين البلدين.

وأكدت أن خطوة إعادة التفاوض والحوار، تلقى دعماً عربياً وروسياً وصينياً وإيرانياً، حيث تعتبر هذه الدول أن الظروف تبدو مناسبة للنجاح. وكان أردوغان أعلن الجمعة استعداده للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، مستذكراً العلاقات العائلية التي جمعت بين الجانبين.

وأكد أن بلاده لا يمكن أن يكون لديها أي نية أو هدف مثل التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، مشدداً على الاستعداد لتطوير العلاقات مع سوريا تماماً كما فعل في الماضي.

وكان الأسد أكد بعد استقباله مبعوثاً روسياً الأربعاء الماضي، انفتاح سوريا على المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا والمستندة إلى سيادة الدولة السورية.

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