الموريتانيون يصوّتون لاختيار رئيس.. والغزواني الأوفر حظاً

المصدر: نواكشوط - وكالات

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أدلى الناخبون الموريتانيون، أمس بأصواتهم في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي يخوضها 7 مرشحين، ومن بينهم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني.

ويبلغ عدد المسجلين في القوائم الانتخابية نحو مليونين، تمثل النساء أكثر من نصف عددهم.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الموريتانية 7 مرشحين، أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الغزواني الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية.

ومن بين منافسيه الستة، الناشط بيرام الداها عبيد، الذي جاء في المركز الثاني في انتخابات 2019 بأكثر من 18 بالمئة من الأصوات، والمحامي العيد محمد مبارك، والخبير الاقتصادي محمد الأمين المرتجي الوافي.

ويقول مراقبون إن ولد الشيخ الغزواني المرشح الأوفر حظاً، بالنظر إلى الاستقرار الذي شهدته موريتانيا خلال فترة رئاسته المنتهية.

ويبقى الغزواني الأوفر حظاً، نظراً لتواجده في أغلب الولايات، خاصة في الولايات الشرقية ذات الكثافة الانتخابية الكبيرة وتعهد الغزواني في حالة فوزه بولاية جديدة بإنشاء محطة للطاقة تعمل بالغاز الطبيعي من مشروع تورتو أحميم الكبير للغاز الذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج بحلول نهاية العام، كما تعهد بالاستثمار في الطاقة المتجددة والتوسع في مجال تعدين الذهب واليورانيوم وخام الحديد.

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