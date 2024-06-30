هجوم على سفارة إسرائيل ببلغراد ومقتل المنفذ

المصدر: بلغراد - وكالات

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أعلنت وزارة الداخلية في صربيا، أن شخصاً مسلحاً بقوس وسهم أصاب شرطياً كان يحرس السفارة الإسرائيلية في بلغراد، أمس فيما رد الشرطي بإطلاق النار، مما أدى لمقتل المهاجم.

وقال وزير الداخلية، إيفيكا داسيتش في بيان: «المهاجم أطلق سهماً قصيراً على الشرطي فأصابه في رقبته». وأضاف أن الشرطي استخدم السلاح دفاعاً عن النفس لإطلاق النار على المهاجم الذي توفي متأثراً بجراحه.

وقال: «حوالي الساعة 11.00 صباحاً بالتوقيت المحلي، قام شخص مجهول بإطلاق سهم بواسطة قوس على عنصر من القوات الأمنية كان يتولى حراسة السفارة الإسرائيلية، وأصابه في رقبته، واستخدم الشرطي سلاحاً دفاعاً عن النفس ضد المهاجم الذي لقي حتفه متأثراً بجروحه».

وأشار وزير الداخلية، إلى أن الشرطي كان واعياً عندما تم نقله إلى مستشفى الطوارئ الرئيسي في بلغراد، حيث ستُجرى له عملية جراحية لإزالة السهم من رقبته. وأضاف داسيتش: «يتم التحقيق في جميع ملابسات الهجوم ودوافعه المحتملة». ووفق وكالة «أسوشيتد برس»، فإن هوية المهاجم لا تزال قيد البحث.

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