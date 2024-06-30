الجيش الأمريكي يدمر محطة تحكّم و7 مسيّرات للحوثيين

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عدن ـ محمد أحمد

دمرت القوات الأمريكية، أمس، 7 مسيرات، ومركبة تستخدم كمحطة للتحكم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت القيادة المركزيّة الأمريكية «سنتكوم» في بيان على منصة «إكس»، إن الضربات نُفّذت لأن المسيرات والمركبة شكلت تهديداً وشيكاً لقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وأضافت أن هذه الإجراءات اتُخذت لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً وسلامة.

وأشارت «سنتكوم»، إلى أن هذا السلوك الخبيث والمتهور المستمر من جانب الحوثيين يهدّد الاستقرار الإقليمي ويعرض للخطر حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن.

إلى ذلك، وصف مجلس القيادة الرئاسي اليمني، احتجاز الحوثيين ثلاثاً من طائرات الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء بـ«العملية الإرهابية مكتملة الأركان»، وأعلن تشكيل خلية أزمة لمتابعة هذا الملف، مع تجديد دعمه لتدابير البنك المركزي الرامية إلى حماية القطاع المصرفي.

وأكد المجلس أن اختطاف الحوثيين طائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية المستقلة مالياً، وإدارياً، عملية إرهابية مكتملة الأركان، تضاف إلى انتهاكات الجماعة الجسيمة التي طالت الناقلات الوطنية والأجنبية الجوية والبحرية على مدى السنوات الماضية.

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