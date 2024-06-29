السيسي يطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات سريعة لتفادي توسع الصراع في المنطقة

المصدر: وام

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية للقطاع بصورة عاجلة تفاديا للكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، مجددا تحذير مصر من احتمالات توسع الصراع التي تتزايد حاليا على نحو يتسم بالخطورة البالغة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم السبت، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المنعقد بالقاهرة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اللقاء تطرق إلى سبل مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة، خاصة على صعيد التطورات في قطاع غزة وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة.

‏‎ وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، أن الرئيس المصري طالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وسريعة لتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة جديدة وغير مسبوقة من الصراع، كما اتفق الجانبان على أن التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية، سيظل السبيل الأمثل لضمان الاستقرار المستدام بالمنطقة.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن انعقاد المؤتمر يعكس المصالح التي يتقاسمها الجانبان، وحرص الاتحاد الأوروبي على دعم مسار التنمية والإصلاح الاقتصادي الذي تشهده مصر.

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