الاتحاد الأوروبي يدين استمرار إسرائيل في سياسة الاستيطان

المصدر: وام

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أدان الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش العزم على إضفاء الشرعية على خمسة مواقع استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد بيتر ستانو المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، في بيان اليوم، إن هذه الخطوة تعد محاولة متعمدة أخرى لتقويض جهود السلام.

وذكر المتحدث بموقف الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أنه لن يعترف بالتغييرات على حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك.

وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه الثابت بالسلام الدائم والمستدام وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، على أساس حل الدولتين.

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