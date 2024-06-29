إسرائيل تتوغل.. وغالانت يقترح تقسيم غزة إلى 24 منطقة

المصدر: غزة ـ عواصم ـ وكالات

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واصلت القوات الإسرائيلية توغلها في منطقتين بشمال وجنوب قطاع غزة، فيما قال مسؤولون فلسطينيون بقطاع الصحة إن قصف الدبابات في رفح أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصاً.

فيما كشفت صحيفة «واشنطن بوست»، عن اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لخطة اليوم التالي في قطاع غزة تقضي بتقسيمها إلى 24 منطقة إدارية.

وقال سكان إن الدبابات تقدمت أكثر نحو الغرب إلى حي الشاكوش في رفح، مما أجبر آلاف النازحين هناك على ترك خيامهم والتوجه شمالاً إلى خان يونس القريبة، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 37 ألفاً و296 قتيلاً و85 ألفاً و197 مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي: ارتكب الجيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 30 قتيلاً شهيداً و95 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 5 على الأقل في اشتباكات في الشجاعية بغزة.

في الأثناء، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» Washington Post، الجمعة، عن اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لخطة اليوم التالي في قطاع غزة تقضي بتقسيمها إلى 24 منطقة إدارية. كما اقترح غالانت تشكيل قوة محلية في شمال غزة تتولى توزيع المساعدات في قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن مسؤولي إدارة بايدن يدعمون الفكرة لكنهم يشككون في إمكانية نجاحها بهذه بسرعة.

إلى ذلك، أعلن المجلس الأوروبي، أمس أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات بحق 6 أشخاص و3 شركات على علاقة بتمويل حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في فلسطين، وفق «رويترز».

وسيخضع الأفراد والشركات، بموجب العقوبات، لتجميد أصولهم، كما سيُمنع الأشخاص الستة من السفر إلى الاتحاد الأوروبي.

من جهته أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عن وقوع حالات نزوح جديدة من المناطق الواقعة شرق مدينة غزة.

وذكر المكتب في بيان صحفي أن الجيش الإسرائيلي أمر السكان الذين يعيشون في 28 مجمعاً سكنياً في المناطق الواقعة شرق مدينة غزة بالإخلاء الفوري، حيث نزح ما لا يقل عن 60 ألف شخص من هذه المنطقة، التي تمتد على مساحة سبعة كيلومترات مربعة.

وأشار المكتب «لقد أدت عملية عسكرية في منطقة المواصي إلى وصول عشرات الضحايا إلى مستشفى ميداني قريب ونزوح ما لا يقل عن 5 آلاف شخص».

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