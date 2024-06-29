أردوغان: تركيا منفتحة لتطبيع العلاقات مع سوريا

المصدر: إسطنبول، دمشق - وكالات

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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس إن أنقرة منفتحة لتطبيع العلاقات مع دمشق. جاء ذلك بعدما أعرب الأسد عن «انفتاحه على كل المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا والمستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها ومحاربة الإرهاب وتنظيماته».

وتحدث أردوغان للصحافيين في إسطنبول مؤكداً أنه لا يوجد أي سبب لعدم إقامة علاقات بين تركيا وسوريا. وأضاف الرئيس التركي: «مستعدون للعمل معاً على تطوير العلاقات مع سوريا تماماً كما فعلنا في الماضي».

وتابع أردوغان: «لا يمكن أن يكون لدينا أبداً اهتمام أو هدف للتدخل في شؤون سوريا الداخلية، لأن الشعب السوري مجتمع نعيش فيه معاً كشعوب شقيقة».

ولفت إلى أنه: «في السابق كانت العلاقات التركية السورية جيدة، والتقيت في السابق مع الرئيس السوري بشار الأسد، وبالتالي من الممكن أن نلتقي مجدداً في المرحلة المقبلة، ومستعدون لذلك».

وأردف أنه: «من المستحيل تماماً أن نقول إن ذلك لن يحدث غداً، بل سيحدث مرة أخرى. ليس لدينا أي نية للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا».

ومن جانبه قال الرئيس السوري بشار الأسد: إن «سوريا منفتحة على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا والمستندة إلى سيادة الدولة على كامل أراضيها من جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهاب »، وفق ما أفادت وكالة سانا الرسمية. وشدد على أن «تلك المبادرات تعكس إرادة الدول المعنية بها لإحلال الاستقرار في سوريا ».

وأشار الأسد خلال لقاء المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف إلى أن «سوريا تعاملت دائماً بشكل إيجابي وبنّاء مع كل المبادرات ذات الصلة ». .

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