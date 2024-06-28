قتلى وجرحى بغارة إسرائيلية على سوريا

المصدر: دمشق ـ وكالات

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قُتل 3 أشخاص وأُصيب عسكري سوري بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت، ليل أول من أمس، مواقع جنوبي سوريا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» عن مصدر عسكري.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ الغارة أوقعت ثلاثة قتلى، بينهم امرأة مسنّة، و11 جريحاً، واستهدفت مركز خدمات لمؤسّسة تابعة لـ«حزب الله» اللبناني في منطقة السيدة زينب القريبة من دمشق.

ونقلت «سانا» عن مصدر عسكري قوله إنّه «نحو الساعة 23.40 شنّ الجيش الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ وأسقطت بعضها». وأضاف المصدر أنّ «الهجوم أدّى إلى مقتل شخصين وإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية» قبل ارتفاع الحصيلة.

في المقابل، قالت مصادر في الجيش الإسرائيلي إن «حزب الله» اللبناني فعّل قبل شهور «دورية سرية» على الأراضي السورية، تدعى «وحدة الجولان»، وأنه باشر منذ شهر ديسمبر الماضي تصفيتها، وتمكن من القضاء على عناصرها الأساسية.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافاً لـ«حزب الله»، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، لكن أيضاً مواقع للجيش السوري.

وفي 19 يونيو الجاري قُتل ضابط سوري في غارة إسرائيلية طالت موقعين للجيش في المنطقة نفسها. ونادراً ما تعلّق إسرائيل على معلومات بشأن ضربات تُنسب إليها.

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