موريتانيا تنتخب رئيساً جديداً السبت

المصدر: نواكشوط - البيان

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ينتخب الموريتانيون رئيسهم بعد غد السبت. ويعدّ الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني الأوفر حظّاً للبقاء على رأس هذا البلد. ودُعي حوالى 1,94 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار أحد المرشّحين السبعة، ورجحت أوساط موريتانية فوز الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني بولاية رئاسية ثانية منذ الشوط الأول للسباق الرئاسي الذي ستعرفه البلاد على نطاق واسع السبت القادم.

وأكد الناطق الرسمي باسم ولد الشيخ الغزواني، عبدالله ولد كبد، أن الحملة تتبنى الثقة في الفوز المريح في الشوط الأول لمرشحهم، مع استمرار العمل على نيل رضا الناخبين. وبحسب مراقبين، فإن ولد الغزواني نجح في استقطاب النسبة الأكبر من نوايا التصويت عن طريق خطابه الواقعي وجرد الإنجازات التي حققها للبلاد منذ فوزه في رئاسيات 2019.

وأوضح الناشط السياسي ولد الشيباني أن توجهات ولد الشيخ الغزواني كانت متماشية مع أولويات البلاد في المرحلة التي حكمها فيها، حيث إنه ركز على حماية الوحدة الوطنية وتعزيزها، وإعطاء الأولوية للطبقات الهشة ومحدودي الدخل والمهمشين وضحايا الإقصاء وغيرهم. ويرى المراقبون، أن وجود 6 منافسين لولد الغزواني يجعل أصوات المعارضة تتوزع على نطاق واسع وفق الخلفيات، فيما يستفيد ولد الغزواني من أصوات الموالاة والمتحالفين معه.

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