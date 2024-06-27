«الصحة العالمية»: إغلاق معبر رفح حرم 2000 مريض من السفر للعلاج

المصدر: غزة - وكالات

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قال مبعوث منظمة الصحة العالمية إلى غزة، ريتشارد بيبركون، إن إغلاق معبر رفح البري جنوب القطاع، منع عمليات الإجلاء الطبي لما لا يقل عن ألفي مريض.

ونقلت وكالة «رويترز» عن بيبركون أن معبر رفح قبل إغلاقه، كان يسجل مغادرة ما يقرب 50 مريضاً بحالة حرجة يومياً، وهذا يعني أنه منذ إغلاقه يوم السابع من مايو لم يتمكن ما لا يقل عن ألفي شخص من مغادرة غزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار إلى أن ما لا يقل عن 10 آلاف شخص بحاجة لإجلائهم من غزة.

وشدد على «ضرورة أن تفتح المزيد من الطرق للإخلاء الطبي في حالات الطوارئ، معرباً عن أمله بأن يتم فتح معبر كرم أبو سالم والطرق الأخرى للإخلاء الطبي، لتسهيل سفر المرضى ».

ونقل قبل أيام خمسة أطفال من شمال قطاع غزة إلى مستشفى ناصر في خانيونس جنوب القطاع، وكانوا على وشك المغادرة للعلاج، إلا أنهم حتى الآن مازالوا ينتظرون الإجلاء، وفق «بيبركون».

وقبل يومين أفادت وزارة الصحة أن تدمير معبر رفح البري وإغلاقه «حرم 25 ألف مريض وجريح من السفر لتلقي العلاج في الخارج، كما أعاق إدخال أكثر من 15 ألف شاحنة مساعدات للقطاع».

وتسبب الهجوم على رفح في إغلاق المعبر البري على حدود غزة مع مصر، والذي كان طريقاً رئيسياً لتوصيل المواد الغذائية والإمدادات الأخرى.

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