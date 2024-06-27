إسرائيل ترتكب 4 مجازر وتشن غارات مكثفة على رفح

المصدر: غزة ــ عواصم ــ وكالات

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قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، أمس، في قصف إسرائيلي استهدف بنايات سكنية وسط قطاع غزة، فيما قال البيت الأبيض إنه يسعى جاهداً من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لتجنب الحرب في لبنان، وأنه يقف إلى جانب إسرائيل وسيعمل على تزويدها بما تحتاجه من أجل الدفاع عن نفسها.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن إسرائيل ارتكبت 4 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية أسفرت عن 60 قتيلاً و140 مصاباً، وجاء ذلك في ظل تواصل قواتها غاراتها على مواقع مختلفة في القطاع.

وأكدت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 37 ألفاً و718 قتيلاً، إضافة إلى 86 ألفاً و377 مصاباً.

قتلى

وأفاد شهود عيان بمقتل 32 فلسطينياً وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منازل في بيت لاهيا شمالي القطاع ومخيم النصيرات، وسط قطاع غزة. كما نسفت قوات إسرائيلية عدداً من المربعات السكنية وسط مدينة رفح وغربها، وأقدم جنود على إحراق منازل ومنشآت تجارية في المناطق التي تشهد عمليات توغل إسرائيلي وسط قصف مدفعي وإطلاق نار يطال مختلف المناطق في مدينة رفح. في الأثناء، أكد البيت الأبيض مواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتجنب امتداد الحرب إلى لبنان.

وقال في بيان «نواصل تقديم المساعدات الإنسانية لغزة والعمل من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار. وما زلنا نعمل مع نتنياهو وفريقه من أجل إنهاء الحرب في غزة»، وأضاف «لا نريد أن نرى جبهة حرب جديدة بين لبنان وإسرائيل ولا نعتقد أن ذلك يصب في مصلحة أي طرف نعمل جاهدين من أجل تهدئة الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل عبر السبل الدبلوماسية».

تطمينات أمريكية

ووجهت واشنطن تطمينات لإسرائيل، حيث أشار البيت الأبيض إلى أن المساعدات العسكرية الأمريكية مستمرة في الوصول إلى إسرائيل. وقال: «لن نرد على كل تصريحات نتنياهو ونركز على تزويد إسرائيل بما تحتاجه». من جهة أخرى أكدت الولايات المتحدة عدم وجود خطط لنشر جنودها في قطاع غزة. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الجنود الموجودين في سواحل القطاع، يعملون على ضمان تسليم المساعدات الإنسانية لتوزيعها على المحتاجين.

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