القوات الإسرائيلية تعتقل 20 فلسطينياً من الضفة الغربية

المصدر: د ب ا

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اعتقلت القوات الإسرائيليّة منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الأربعاء، 20 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، من بينهم معتقلون سابقون، أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد فترة وجيزة من الإفراج عنهم.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن "عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل، وجنين، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظتي بيت لحم، وقلقيلية، رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين".

وأشار البيان إلى أن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي، بلغت أكثر من 9400، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".

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