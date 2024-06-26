استهداف مدرستين ومخيم بغزة.. وبايدن متمسك بالصفقة

المصدر: غزة- البيان- عواصم- وكالات

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صعدت إسرائيل من حربها على غزة باستهداف مدرستين ومخيم للاجئين، ما أدى إلى مقتل العشرات، فيما كشفت صحف إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اضطر للتراجع عن تصريحه بأنه لن يوافق إلا على صفقة تبادل أسرى جزئية إثر رسائل قاسية من البيت الأبيض، حيث أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن ملتزم بالتوصل إلى صفقة رهائن، يمكن بموجبها مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية.

وقال فلسطينيون من مسؤولي الصحة: «إن القوات الإسرائيلية قتلت 24 فلسطينياً على الأقل في ثلاث ضربات جوية منفصلة على مدينة غزة، استهدفت مدرستين ومخيماً في وقت مبكر من أمس،

وأفاد سكان بأن الدبابات الإسرائيلية واصلت التوغل في غرب مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، خلال الليل ونسفت منازل».

وقال مسعفون: «إن ضربتين أصابتا مدرستين في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 14 على الأقل، وأدت غارة أخرى على منزل في مخيم الشاطئ، أحد المخيمات الثمانية التاريخية للاجئين في القطاع، إلى مقتل العشرات».

وفي خان يونس المجاورة قال مسعفون: «إن ضربات الدبابات الإسرائيلية أدت إلى مقتل عدة أشخاص في مخيم في غرب المدينة».

في السياق ذاته قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء إن حصيلة قتلى الحرب المستمرة، منذ أكثر من 8 أشهر، ارتفعت إلى 37658 على الأقل.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن المستشفيات والمراكز الطبية في القطاع تعاني نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية، بسبب العمليات الإسرائيلية المستمرة وسيطرة إسرائيل وإغلاقها جميع المعابر، واستهدافها القطاع الصحي في غزة.

وذكرت الوزارة في بيان أن هناك نقصاً، لا سيما في الأدوية اللازمة لعلاج حالات الطوارئ والتخدير والعناية المركزة والعمليات.

إلى ذلك كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اضطر للتراجع عن تصريحه بأنه لن يوافق إلا على صفقة تبادل أسرى جزئية إثر رسائل قاسية من البيت الأبيض، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يعلن فيها التزامه بمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكرت أن واشنطن غضبت مما قاله نتنياهو في المقابلة الصحافية عن قبوله صفقة تبادل جزئية، مما يهدد بتعريض محاولات التوصل إلى اتفاق للخطر.

ولفت إلى أن مقابلة نتنياهو أخافت «مسؤولي البيت الأبيض، الذين حرصوا خلال الأشهر القليلة الماضية على إلقاء اللوم على حماس لرفضها الاقتراح الإسرائيلي»، مما دفعهم للطلب منه أن يعلن موافقته على الخطوط العريضة للمقترح.

وأعلن البيت الأبيض في بيان أن الإسرائيليين أبلغونا بوضوح خلال المحادثات الخاصة أنهم يواصلون دعم صفقة الأسرى، مؤكداً أن «الرئيس الأمريكي جو بايدن ملتزم بالتوصل إلى صفقة أسرى، يمكن بموجبها مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية».

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