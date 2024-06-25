220 طناً من المتفجرات الاسرائيلية نصيب كل كيلو متر مربع في قطاع غزة

المصدر: البيان

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ألقى الجيش الاسرائيلي 79 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة الذي تبلغ مساحته 360 كيلو متر مربعاً، بما يعادل تقريباً 220 ألف كيلو من المتفجرات لكل كيلو متر مربع.

وهذه الكمية الضخمة من المتفجرات التي ألقاها الجيش الاسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 تعادل تقريباً 5 أضعاف القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما باليابان إبان الحرب العالمية الثانية في السادس من أغسطس 1945.

وخلف هذا الكم الهائل من المتفجرات دماراً في كل أنحاء القطاع فبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فإن إسرائيل دمّرت 194 مقرًا حكوميًا، و110 مدارس وجامعات كليًا، و321 مدرسة وجامعة جزئيًا، كما دمّرت 608 مساجد كليًا و209 مساجد جزئيًا، إضافة إلى 3 كنائس، كما دمّرت كليًا 150 ألف وحدة سكنية، وجزئيًا 200 ألف آخرين، قائلًا إن 80 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.

وأفاد بأن إسرائيل أخرجت 33 مستشفى و64 مركزاً صحياً عن الخدمة، كما استهدف 160 مؤسسة صحية و131 سيارة إسعاف.

كما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 37626 شخصا منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى أمس.

وتسببت الحرب في غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.

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