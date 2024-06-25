نتنياهو يعلن تأييده لمقترح بايدن

المصدر: (عواصم – وكالات)

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في كلمة أمام الكنيست مساء أمس، إنه يتمسك بالمقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن وإن موقفه لم يتغير، موضحاً «لن نضع حداً للحرب ما لم نقضِ على حماس». وذكر مكتبه أن حماس هي التي ترفض الصفقة، وأن نتنياهو أوضح أن الجيش لن يترك غزة إلا بعد إعادة جميع الرهائن.

وكان نتانياهو أثار عاصفة من الجدل في وقت سابق بعد أن أعلن أنه يسعى إلى إبرام صفقة جزئية لتبادل الأسرى مع حركة حماس، وصفها مراقبون بأنها تراجع عن مقترح بايدن الذي تبناه مجلس الأمن الدولي لإبرام صفقة شاملة.

وعبَّر مسؤولون وسياسيون عن اعتقادهم أن نتنياهو يضر بمقترح بايدن. وتتناقض تعليقات نتنياهو بشكل حاد مع الخطوط العريضة لمقترح بايدن، الذي طرح الخطة على أنها خطة إسرائيلية، والتي يشير إليها البعض في إسرائيل باسم «صفقة نتنياهو».

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