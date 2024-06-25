إصابات واعتقالات في اقتحامات إسرائيلية بالضفة

المصدر: رام الله - وكالات

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أصيب فلسطيني واعتقل آخرون، أمس، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدناً وبلدات في الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي نفذ حملة اقتحامات في مدينتي نابلس ورام الله، ومخيم الفارعة قرب طوباس، وبلدات بمحافظات الخليل وطولكرم ورام الله.

وأكد الشهود أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم الفارعة قرب طوباس، ونفذ اقتحامات طالت منازل ومحال تجارية، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.

وأوضح الشهود أنه سمعت أصوات تفجيرات في عدة مواقع في المخيم. وقالوا إن الجيش دمر بنية تحتية في المخيم، وممتلكات خاصة ومركبات قبل انسحابه. وفي نابلس، أصيب فلسطيني بالرصاص الحي في القدم، واعتقل آخر بحسب شهود عيان.

وفي بلدة سلواد شرقي رام الله، نفذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت نحو 40 فلسطينياً، وسط أعمال تفتيش وتخريب طالت عدة منازل ومحال تجارية. وبين الشهود أن الجيش نكل بالأهالي خلال عمليات التفتيش والاعتقال. ونفذ الجيش مداهمات طالت بلدات بمحافظات طولكرم، والخليل.

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